Die kleine Mia Rose Harrison ist gar nicht mehr so klein. Schon seit knapp einem Jahr stellt das Töchterchen von Sarah (27) und Dominic Harrison (27) das Leben ihrer Eltern komplett auf den Kopf. Ob bei Urlauben, bei beruflichen Events oder auch einfach in ihrem Zuhause in München – das Strahlemädchen ist immer an der Seite von Mama und Papa. Aktuell befindet sich die Familie auf einer Art Probe-Auswanderungs-Reise in Los Angeles und da wird Sarah gleich ein wenig wehmütig: Ihr Mini-me ist längst kein Baby mehr!

"Ja, am 27. November ist es einfach schon so weit", berichtet die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin auf YouTube. Dann hat Mia nämlich Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages gehen auch gleich die Gefühle mit der stolzen Mutter durch: "Wo ist unser Baby hin? So langsam kommen die ganzen Emotionen hoch, wie das Jahr war mit Mia und sie ist einfach so unfassbar groß." Ihr Nachwuchs sei ein richtiges Mädchen geworden.

Um Mias ersten Jahrestag gebührend zu feiern, fliegen die Harrisons den weiten Weg von L.A. nach Bayern für ein paar Tage zurück. Sie wollen eine Party für die Kleine schmeißen, bei der auch Familie und Freunde nicht fehlen dürfen. Sogar ein Motto soll die Baby-Sause haben – mehr möchte Sarah aber noch nicht verraten. Ein Glück, das die Influencerin ihre Fans stets per Video auf dem Laufenden hält.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seiner Tochter Mia Rose in Los Angeles

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Verified Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison in L.A.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison, YouTube-Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de