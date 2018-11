Kehrt Team Harrison doch nicht mehr nach Deutschland zurück? Vor einigen Wochen begannen Sarah (27) und Dominic Harrison (27) mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose einen neuen Lebensabschnitt: Die kleine Familie zog vorerst für sechs Monate nach Los Angeles. Während es am Anfang einige Startprobleme gab, weil sich die angemietete Wohnung in einem schlimmen Zustand befunden hatte, läuft mittlerweile offenbar alles mehr als nur zu Sarahs Zufriedenheit: Ein neuer Post gibt nun Anlass zur Vermutung, dass sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin sogar ein Leben auf Dauer in den USA vorstellen könnte.

Auf Instagram teilte Sarah nun ein Foto, dass sie nachdenklich, aber lächelnd in die Ferne schauend zeigt. Dazu schrieb der Webstar dann die Worte, die den einen oder anderen Fan zum Grübeln bewegen dürfte: "Wir sind wieder zuhause in Los Angeles. Das Amerika einmal ein Zuhause wird von mir, hätte ich mir damals nie erträumen können." Bedeutet das etwa, dass Familie Harrison ihren halbjährigen Aufenthalt verlängert? Sarah scheint zumindest nichts dagegen zu haben: "Es fühlt sich alles richtig an und wie ihr es schon raushören könnt, ich fühle mich wohl wie alles gerade ist."

Abwegig ist dieser Gedanke wohl nicht: Schon bevor das Trio die Reise angetreten ist, hatten sie immer wieder betont, dass sie nach der Testphase entscheiden wollten, ob sie sich auch eine dauerhafte Auswanderung nach Amerika vorstellen können. Aktuell scheint es wohl so, als würde nichts dagegen sprechen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia-Rose und Sarah Harrison

