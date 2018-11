Sie hat es so richtig erwischt: Anouschka Renzi (54) bekommt gar nicht genug von ihrem Traummann Marc! Drei Jahre sind die beiden jetzt schon ein Paar, doch die Schauspielerin hielt ihre Liebe bisher streng geheim. Kaum ist die Katze aus dem Sack, sprudelt es nur so aus Anouschka heraus. Der Mann an ihrer Seite macht sie einfach nur überglücklich – und das soll nun auch jeder wissen!

Doch was gefällt der 54-Jährigen denn so unfassbar gut an ihrem Liebsten? "Marc ist wahnsinnig liebevoll zu mir und so unfassbar unkompliziert", schwärmte Anouschka im Interview mit Bunte. Auch der 50-Jährige steht wie sie selbst auf der Bühne und vor der Kamera – ein Grund, weshalb sie aus ihrer Sicht auch so perfekt zueinanderpassen. "Wir können über alles reden, weil wir denselben Beruf und die gleichen Interessen haben", säuselte sie total verliebt weiter.

Was die Zukunft für das Pärchen bereithält, können die zwei allerdings noch nicht sagen: "So, wie es ist, kann es bleiben, das reicht mir", beteuerte Marc. Anouschka hat zwar so ihre Vorstellungen, aber festlegen will sie sich da nicht: "Ich sehe immer wieder ältere Paare Hand in Hand laufen, die füreinander da sind. Das würde ich mir auch wünschen. Ob es Marc ist, der da meine Hand hält, wird sich zeigen!"

Getty Images Anouschka Renzi 2011 in Berlin

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Getty Images Anouschka Renzi, Berlin

