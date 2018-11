Auch so mancher deutsche Promi ist von dieser Nachricht enttäuscht! Vor wenigen Wochen überraschten die Spice Girls ihre Fans mit einer großen Ankündigung: Rund zehn Jahre, nachdem die Girlband das letzte Mal regelmäßig auf der Bühne stand, geht sie im Juni 2019 wieder auf Stadion-Tour in Großbritannien. Allerdings hat das Ganze auch einen Wermutstropfen – Victoria Beckham (44) alias Posh Spice wird ihre ehemaligen Kolleginnen dabei nicht begleiten: Schlagerstar Julian David (28) sieht es zweigeteilt!

Im Promiflash-Interview verriet der Musical-Darsteller, was er davon hält, dass Mel B. (43), Melanie C. (44), Geri Horner (46) und Emma Bunton (42) ihr Comeback ohne Vic feiern: "Es ist natürlich nicht mehr dasselbe. Das ist immer so, wenn man Bands hat, die nicht mehr in der Kombination, in der sie mal waren, auftreten." Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es in Sachen Gesang nicht viel ausmachen würde. Victoria sei damals eher der Optik wegen in der Band gewesen und nicht wegen ihrer Stimme.

Obwohl der Entertainer es aber natürlich trotzdem schade findet, dass die Sängerinnen nicht mehr in ihrer Ursprungsformation auftreten, könne er Victorias Entscheidung gut verstehen. Schließlich hat die Beauty als erfolgreiche Designerin, Mutter von vier Kindern und Ehefrau von Fußballprofi David Beckham (43) bereits alle Hände voll zu tun.

Getty Images Victoria Beckham beim Fashion Icon Award 2018

Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C.

Getty Images David und Victoria Beckham, August 2018

