Jens Büchners Fans und Kollegen sind immer noch total geschockt: Der Goodbye Deutschland-Star ist am vergangenen Samstag mit gerade einmal 49 Jahren völlig unerwartet an Lungenkrebs verstorben. Viele seiner TV- und Mallorca-Weggefährten sind immer noch in tiefer Trauer. Einen Freund des fünffachen Vaters scheint dieser Verlust allerdings besonders hart getroffen zu haben: Ballermann-Star und Discobetreiber Mario Wolf erlitt sogar einen Nervenzusammenbruch!

Der ehemalige DSDS-Kandidat hatte in seiner spanischen Wahlheimat oft gemeinsam mit Jens auf der Bühne gestanden. Umso mehr erschütterte ihn die Nachricht vom Tod seines Freundes. "Als ich am Samstag erfahren habe, dass Jens gestorben ist, habe ich einen Nervenzusammenbruch erlitten", erklärte er dem Onlineportal Mallorca Zeitung. Dabei habe er bereits seit Monaten geahnt, dass mit Jens etwas nicht stimmen konnte. "Ich habe gewusst, dass er krank ist, aber als er vor unserem letzten gemeinsamen Auftritt im Juni nicht wie sonst ein paar Zigaretten mit mir rauchte, wurde mir klar, dass es ernst sein muss", erinnerte sich Mario.

Jens hinterlässt nicht nur viele trauernde Fans und Kollegen, sondern auch seine Frau Daniela (40), seine fünf Kinder, drei Stiefkinder und zwei Enkel. Der Kult-Auswanderer wird am kommenden Samstag auf Mallorca beerdigt.

ActionPress Jens Büchner in Palma de Mallorca

Instagram / mario_wolf_ Mario Wolf, Ex-DSDS-Kandidat

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

