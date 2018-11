Mel B schwelgt in Erinnerungen. Es steht nicht nur die Reunion-Tour mit den Spice Girls an, auch die Autobiographie der Sängerin "Brutally Honest" wird in wenigen Tagen veröffentlicht. Eine echte Zeitreise für "Scary Spice" – da kann sie auch mal richtig nostalgisch werden. Also postet sie ein Foto aus den Anfangszeiten der Spice Girls. Darauf zu sehen: Die fünf Girls beim Grimassen ziehen.

Auf Instagram teilt sie das Bild – doch wirklich glücklich sieht auf dem Foto keines der Mädchen aus. Alle gucken ernst in die Kamera. Emma Bunton (42) und Geri Halliwell (46) ziehen sogar richtige Grimassen. Was hat es damit auf sich? Mel liefert die Erklärung mit. Offenbar stammt das Pic noch aus der Zeit vor dem Durchbruch der Girlgroup. "Wir alle wussten, dass wir alles hatten, was man braucht und noch viel mehr", schreibt sie zum Foto. Sie hätten nur einen Anstoß gebraucht, um ihre Botschaft in die Welt zu tragen. "Wir warteten, hatten so viel Ehrgeiz und gaben nie auf." Die Fünf hielten immer zusammen, erklärt die 43-Jährige: "Bei Girl Power geht es darum, in schwierigen Zeiten genauso füreinander da zu sein wie in großartigen Zeiten."

Bei der kommenden Reunion wird allerdings dennoch ein Spice Girl fehlen: Victoria Beckham (44) sagte das Comeback ab, wünschte den anderen aber auf ihrem Instagram-Account alles Gute für die Tour.

Getty Images / Mark Mainz Die Spice Girls bei der Victoria's Secret Fashion Show 2007

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Mel B. beim Kickoff zu "America's Got Talent"

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Hintere Reihe: Melanie C., Victoria Beckham, Emma Bunton; vordere Reihe: Mel B. und Geri Horner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de