Schauspieler Amitabh Bachchan (76) gehört zu den größten Stars Indiens. Seit 1970 hat er in über 190 Filmen mitgespielt. Außerdem moderierte er jahrelang die indische Version von Wer wird Millionär. All das brachte Amitabh nicht nur Ruhm, sondern auch eine Menge Kohle ein. Alleine in diesem Jahr soll er umgerechnet über 60 Millionen Euro verdient haben – und dieses Vermögen teilt der 76-Jährige jetzt mit seinen Fans: Er bezahlte die Schulden von 1.398 Bauern!

Das verriet der Kinostar jetzt selbst in seinem Blog. Die verschuldeten Landwirte stammen alle aus der Region Uttar Pradesh – Amitabhs Heimat. Insgesamt übernahm der zweifache Vater Rechnungen im Wert von etwa 493.327 Euro. 70 dieser glücklichen Ex-Schuldner bekommen zusätzlich noch eine Zugfahrt nach Mumbai spendiert, wo sie sich die Bankdokumente bei ihrem Gönner höchstpersönlich abholen können.

Bei dieser Aktion zeigt sich der Bollywoodstar allerdings nicht zum ersten Mal großzügig. Amitabh ist bei verschiedenen Charity-Organisationen aktiv. Vor allem die Bauern scheinen ihm am Herzen zu liegen. Bereits vor einigen Monaten tilgte er schon einmal die Kredite von etwa 350 Farmern.

