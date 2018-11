Ariana Grande (25) schwelgt an Thanksgiving in den Erinnerungen an ihren verstorbenen Exfreund Mac Miller (✝26). Im September war der Rapper an einer Überdosis aus Alkohol und Drogen ums Leben gekommen. Nach seinem Tod hatte seine Verflossene Ariana ihre große Trauer immer wieder mit Bildern und emotionalen Texten zum Ausdruck gebracht. Nun überkamen die Emotionen die Sängerin scheinbar erneut: Zum amerikanischen Erntedankfest gedachte die Musikerin Mac mit einem Throwback.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Ariana in einer Reihe amüsanter Clips einen fast unauffälligen Gedenkbeitrag für den Verstorbenen. Schaut man genauer hin, handelt es sich dabei um den Screenshot eines Kuschel-Fotos des ehemaligen Paares, das zu Thanksgiving 2017 auf dem Facebook-Account der "Into You"-Interpetin erschienen war. Zu dem Schnappschuss schrieb Ariana nun emotional: "Du wirst vermisst!"

Der Verlust des 26-Jährigen nagt auch noch Wochen nach dessen Tod an dem ehemaligen Disney-Star. Erst kürzlich hatte sie ihren Schmerz auch in ihrer neuen Single "thank u, next" zum Ausdruck gebracht: "Ich wünschte, ich könnte mich bei Malcom bedanken, weil er ein Engel war!", singt Ariana über Mac.

Getty Images Mac Miller, Rapper

Instagram / arianagrande Thowback-Pic von Mac Miller und Ariana Grande

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

