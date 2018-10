Dieser Verlust sitzt tief! Ariana Grande (25) macht aktuell alles andere als gute Zeiten durch. Erst vor einigen Tagen platzte ihre Verlobung mit Pete Davidson (24). Ein vermeintlicher Mitgrund: Zuvor musste Ari einen gewaltigen Schicksalsschlag einstecken! Ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26), zu dem sie immer noch ein gutes Verhältnis pflegte, wurde im September tot aufgefunden. Eine Nachricht, die die Sängerin noch immer sehr beschäftigt: Ariana soll sich sogar sicher sein, dass sie den Tod niemals richtig verarbeiten wird.

Eine Quelle verriet gegenüber Hollywood Life, dass es der "No Tears Left to Cry"-Interpretin mit der Situation momentan soweit "okay" ergehe – ihre Stimmung sich aber aufgrund der Ereignisse von Stunde zu Stunde ändere. "Es braucht Zeit, zu heilen, das Trauma zu verarbeiten und damit umzugehen und das ist das, auf das Ariana gerade hoffen kann: Damit klarzukommen." Ariana wisse demnach, dass sie niemals vollends über Macs Tod hinwegkommen wird. Sie hoffe aber darauf, mit der Zeit einen Weg zu finden, damit zu leben.

Am schlimmsten sei es für die Musikerin aktuell, zu wissen, dass sie keinerlei Kontakt mehr zu ihrem Verflossenen aufnehmen kann: "Zu wissen, dass sie nicht einfach das Telefon nehmen und mit Mac reden kann, ist vernichtend." Aber für Ariana gäbe es dennoch ein Licht am Ende des Tunnels: "Sie ist stark und hat viele Leute um sich herum, die sie lieben und sich um sie kümmern, aus gutem Grund."

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Mac Miller und Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

