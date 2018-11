Für viele Fans ist es noch immer unbegreiflich: Am vergangenen Wochenende verstarb Jens Büchner (✝49) mit gerade einmal 49 Jahren in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca. Der beliebte TV-Auswanderer hatte Lungenkrebs im Endstadium, überall in seinem Körper waren schon Metastasen. Die spanischen Ärzte konnten offensichtlich nichts mehr für den Familienvater tun. Doch hätte man ihm helfen können, wenn er sich früher medizinische Hilfe geholt hätte? Wie eine Freundin jetzt erzählt, weigerte sich Jens vehement, in eine Klinik zu gehen.

Julia Becker ist seit rund vier Jahren eine der besten Freundinnen der Büchners. Sie steht auch Witwe Daniela (40) jetzt bei. Hautnah hat Julia Jens' gesundheitliche Beschwerden in den letzten Wochen miterlebt. Noch an seinem Geburtstag am 30. Oktober versuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann, ihn in ein Spital zu fahren. "Da haben wir uns unglaublich gestritten, weil er nicht ins Krankenhaus wollte. Wir dachten ja, er hat Magengeschwüre und er hat immer gesagt: 'Nein, ich muss sterben!'", sagte sie gegenüber Bild. Auch seine Frau Danni hat offenbar vergebens versucht, ihrem Mann ins Gewissen zu reden: "Danni hat so viel versucht, aber er wollte nicht. Er ist aus dem Auto ausgestiegen, aus dem Krankenwagen."

Obwohl es dem Partysänger anscheinend schon sehr schlecht ging, wollte er einfach keinen Arzt aufsuchen. Julia glaubt, dass der 49-Jährige vermutete, dann nie wieder aus der Klinik herauszukommen: "Aber das war, was Jens gesagt hat: Er möchte nicht ins Krankenhaus, weil er weiß, dass er da nicht mehr rauskommt... er hatte mit allem recht."

