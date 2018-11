Was für ein zuckersüßer Anblick! Adam Levine (39) und Behati Prinsloo (30) schweben seit sechs Jahren auf Wolke sieben und feierten 2014 eine romantische Hochzeit in Mexiko. Die Töchter Dusty Rose (2) und Gio Grace machten das Liebesglück dann perfekt. Doch während die Turteltäubchen auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Pärchen-Pics teilen, halten sie ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt machte Behati allerdings eine Ausnahme und verzückte ihre Follower mit einem seltenen Schnappschuss zu viert!

Auf dem entsprechenden Bild lächelten der Victoria's Secret-Engel und der Maroon 5-Frontmann stolz, während sie ihren beiden Töchtern auf einer Kleinkinderschaukel Anschwung gaben. "Dankbar", schrieb die blonde Beauty zu dem niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Ihre Fans zeigten sich von der Momentaufnahme begeistert und kamen in den Kommentaren aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ihr seid so eine schöne Familie", "Atemberaubend" oder "Was für ein lustiges Pic", lauteten nur drei der zahlreichen überschwänglichen Reaktionen.

Von dem engen Familienband konnten sich die Fans auch in Maroon 5s Single "Girls Like You" überzeugen: Am Ende des vierminütigen Clips feierten die Namibierin und Töchterchen Dusty Rose einen kurzen Auftritt. Das Gespann stand hinter Adam und wurde vom Sänger nach den letzten gesungenen Noten liebevoll umarmt.

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine mit ihren Töchtern Dusty Rose und Gio Grace

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo beim Coachella Vally Music & Arts Festival 2015

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Oscars 2015 in Hollywood

