Comedian Luke Mockridge (29) kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus! Am Freitagabend wurde der Sohn von Ex-Lindenstraßen-Darsteller Bill Mockridge (71) und Schauspielerin Margie Kinsky (60) mit dem Comedy-Bambi 2018 ausgezeichnet. Auch privat gibt es für den 29-Jährigen einen Grund zum Glücklichsein, denn sein älterer Bruder Matthew (32) wird im Januar Vater. In einem Interview teilt Luke jetzt seine Vorfreude auf seine Rolle als Onkel!

Gegenüber Bunte berichtete der Komiker: "Wenn ein neues Leben kommt, ist das immer toll. Ich freu mich." Der "LUKE! Die Schule und ich"-Moderator gibt allerdings auch zu: "Ich kann mich noch nicht damit befassen. Ich glaube, ich realisiere das erst, wenn das Baby dann da ist." Er vermutet ohnehin, dass die Geschlechter unterschiedlich auf Baby-News reagieren: "Eine Frau ist Mutter, wenn sie schwanger ist und Männer werden Vater oder Onkel, wenn das Kind geboren ist."

Mit dem Nachwuchs feiert die Mockridge-Großfamilie eine Premiere: Matthew und seine Liebste Sarah-Lia erwarten ein Mädchen. Nach sechs Söhnen bekommt Bald-Oma Margie bald erstmals weibliche Unterstützung. "Die wird uns Männer alle um den Finger wickeln", glaubt der werdende Opa Bill.

Facebook / matthewmockridgeofficial Luke Mockridge und sein Bruder Matthew

Falke, Dorothee Luke Mockridge bei der Bambi-Preisverleihung im November 2018

Future Image Margie Kinsky und Bill Mockridge bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes"

