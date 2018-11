So hat Clea-Lacy Juhn (27) sich ihren Trip nicht vorgestellt! Um der kalten Herbstluft in Deutschland zu entkommen, reiste die Ex-Freundin von Sebastian Pannek (32) vergangenen Monat in das Sonnenparadies Los Angeles. Mit hübschen Schnappschüssen aus der Stadt der Engel ließ die Brünette ihre Fans an ihrem Urlaub teilhaben – so wie jetzt auch an diesem weniger schönen Ereignis: Clea-Lacy bekam unterwegs einen Anfall von Migräne, der sie superviel Geld kostete!

In ihrer Instagram-Story machte die 27-Jährige ihrem Ärger nun Luft. "Das hier hat meine Migräne-Attacke in Amerika gekostet", berichtete Clea-Lacy und postete dazu eine Rechnung in Höhe von 2.085 Dollar – das macht umgerechnet über 1.800 Euro! Zu ihrem Glück hat die frühere Bachelor-Gewinnerin sich aber vorher abgesichert: "Ich habe natürlich eine Auslandskrankenversicherung genau für solche Fälle und habe da eine Selbstbeteiligung von 150 Euro. Besser, als es selber zahlen zu müssen", erklärte sie weiter. Somit bekommt die Lifestyle-Influencerin den Löwenanteil der Kosten zurückerstattet.

Trotzdem ärgere Clea-Lacy sich sehr über die horrenden Medikamentenpreise in den Vereinigten Staaten. "Die spinnen doch, vor allem bin ich durch die Hölle gegangen mit dem Scheiß-Morphin!" Könnt ihr nachvollziehen, dass sie sich derart aufregt? Stimmt ab!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Los Angeles, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, November 2018

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de