Vor drei Wochen schwebte Lorena Rae (24) über den Laufsteg der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show. Mit ihrem ersten Auftritt bei dem legendären Mode-Event tritt das Nachwuchsmodel in große Fußstapfen. GNTM-Chefjurorin Heidi Klum (45) lief insgesamt zwölf Jahre für das US-Unterwäsche-Label. In einem Interview erzählt Lorena jetzt, wie es sich für sie anfühlt, in einem Atemzug mit dem deutschen Topmodel genannt zu werden!

Bei Stern TV gibt die gebürtige Diepholzerin zu: "Das ist mir noch gar nicht richtig bewusst, wenn mich jemand im gleichen Satz wie Heidi Klum nennt.” Die 45-Jährige sei immer ein riesiges Vorbild für sie gewesen. “Eine typisch deutsche Frau, die viel geschafft hat: Sie hat quasi aus dem Nichts angefangen, ist nach New York gezogen und dann ihren Weg gegangen”, schwärmt die 24-Jährige von ihrem Idol und fährt fort: "Sie war eine große Inspiration!" Genau wie die Model-Mama hat auch Lorena ihrer deutschen Heimat den Rücken gekehrt und lebt jetzt in der US-Modemetropole.

Um bei der Victoria's Secret Fashion Show perfekt in Form zu sein, hat Lorena fleißig trainiert. Auf ihrem Instagram-Profil ließ sie ihre Fans an ihrer Sport-Routine teilhaben. “Ich versuche auf jeden Fall, mich ausgewogen zu ernähren und darauf zu achten, dass ich Energie habe, um meine Sporteinheiten zu machen”, berichtete die Beauty. Aber Eisdielen-Besuche mit ihren Freundinnen seien trotz des strengen Sport- und Ernährungsplans erlaubt.

Noam Galai/Getty Images Lorena Rae bei der Victoria's Secret Fashion Show im November 2018

Dave Bedrosian / Future Image Lorena Rae bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2018

Dia Dipasupil/Getty Images for Victoria's Secret Lorena Rae backstage bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York 2018

