Hochzeit geplatzt? Model Lorena Rae soll wieder Single sein

Im August 2022 haben Lorena Rae (30) und ihr Partner CJ Jones ihre Verlobung bekannt gegeben. Wie Bild berichtet, soll jedoch nun schon wieder alles vorbei sein. Angeblich wollten die beiden im vergangenen Dezember "irgendwo im Warmen" heiraten – doch Kunsthändler und Unternehmer CJ soll die Verlobung zuvor aufgelöst haben, wie ein vermeintlicher Informant aus dem Freundeskreis an das Magazin weitergegeben hat. Genau deswegen soll das Victoria's Secret-Model auch gerade so viel Zeit in Deutschland verbringen, statt in seiner Wahlheimat Amerika.

Das Model und der Unternehmer haben sich bisher nicht selbst dazu geäußert. Wenn man sich die Instagram-Accounts der beiden anguckt, könnte man allerdings ins Grübeln kommen: Die letzten Pärchen-Fotos auf den Accounts der beiden sind schon einige Jahre her. Noch kurioser: Der Beitrag zur großen Verkündung der Verlobung 2022 ist auf den Profilen der beiden nicht mehr vorzufinden! CJ und Lorena folgen zwar noch einander auf der Social-Media-Plattform, doch es scheint keine großen Berührungspunkte zwischen ihnen zu geben. Nur Anfang Januar kommentierte Lorena ein einzelnes rotes Herz unter einem Foto von CJ und seiner Schwester. Diesen Gefallen hat er bisher allerdings nicht erwidert.

Dabei verlief bisher doch alles so gut: 2018 lernten sich Lorena und CJ bei einem Dinner eines gemeinsamen Bekannten kennen. Vier Jahre später krönten sie ihre Liebe mit einem romantischen Verlobungsantrag. Die Details behielten sie damals für sich, doch wenn man den Fotos glauben kann, hielt CJ auf einem Boot um Lorenas Hand an. Dabei schenkte er ihr einen wahrlich gigantischen Ring, den das Model damals auch stolz im Netz präsentierte. CJ selbst hatte damals im Netz dazu geschrieben: "Vier Jahre und zwei Tage offiziell der glücklichste Mann der Welt."

Instagram / cjjonesss Lorena Rae und ihr Freund CJ, August 2022

Instagram / cjjonesss Lorena Rae, deutsches Model

