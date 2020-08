Sie geht ganz offen mit ihren kleinen Makeln um – und schämt sich nicht dafür! Lorena Rae (26) ist seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Modelbusiness wegzudenken. Die schöne Diepholzerin hatte ihren großen Durchbruch vor zwei Jahren, als sie für die legendäre Victoria's Secret-Show laufen durfte. Dass aber auch sie den einen oder anderen Schönheitsmakel hat, macht sie jetzt deutlich: Lorena zeigt öffentlich ihre Dehnungsstreifen!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan vor wenigen Tagen wissen, ob die Beauty ebenfalls Dehnungsstreifen hat. Die Frage beantwortete die 26-Jährige mit einem deutlichen Ja und lieferte sofort den Beweis. Für ihre Offenheit hat das Model viel Zuspruch bekommen, was sie ziemlich verblüfft. "Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung, dass es euch überrascht, dass ich auch welche habe", erklärt sie in einem Post. Für Lorena seien die kleinen Merkmale auf der Haut weder hässlich noch komisch.

"Für mich gehörten sie immer nur zum Prozess des Erwachsenwerdens und Älterwerdens dazu. [...] Niemand ist perfekt und ich hoffe, dass ich euch mit dieser kurzen Nachricht und mit diesen Bildern zeigen kann, dass gerade Unvollkommenheit euch wunderschön macht", so die Laufstegschönheit in ihrem Insta-Beitrag weiter.

Instagram / lorena Lorena Rae im Juni 2020

Instagram / lorena Model Lorena Rae zeigt ihre Dehnungsstreifen

Instagram / lorena Lorena Rae, Model

