Was für ein grandioser Einstand! Gestern fand in New York mit der Aufzeichnung der Victoria's Secret-Fashionshow das wohl heißeste Dessous-Event des Jahres statt. Während das brasilianische Model Adriana Lima (37) seinen tränenreichen Engel-Abschied nahm, feierte das deutsche Nachwuchsmodel Lorena Rae (24) sein VS-Debüt. An der Seite von erfahrenen Laufsteg-Beautys wie Candice Swanepoel (30), Gigi Hadid (23) und Toni Garrn (26) bestand die Diepholzerin ihre erste Bewährungsprobe mit Bravour. Nach der Show könnte Lorena deshalb kaum glücklicher sein!

Bereits im September verkündete die 1,80 Meter große Brünette die frohe Botschaft, dass sie dieses Jahr zu den wenigen Auserwählten gehöre, die über den VS-Laufsteg flanieren dürfen. Seitdem trainierte Lorena hart, um eine gute Figur als Dessous-Model zu machen. Bei der Show trug die Deutsche eine fliederfarbene, florale Kombi und kam nicht mehr aus dem Strahlen raus. "Ich habe keine Worte für heute. Ich bin absolut überwältigt und kann es immer noch nicht glauben, dass ich wirklich dabei war", schrieb die 24-Jährige nach ihrem VS-Debüt auf Instagram.

Lange Zeit schwebte Topmodel Heidi Klum (45) als einziger deutscher Engel über den Laufsteg, bevor Toni Garrn 2011 ihr Show-Debüt als VS-Model feierte. In diesem Jahr wurde sie von der Diepholzerin unterstützt. Am 2. Dezember wird das Event mit Lorena Rae dann im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Getty Images Lorena Rae, Model

Getty Images Lorena Rae backstage bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Aiden Curtiss, Lorena Rae, Duckie Thot, Barbara Fialho, Toni Garrn und Aiden Curtiss, VS-Engel

