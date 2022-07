Wow-Auftritt in Grün: Lorena Rae bei Premiere in Berlin

Auch die Stars haben die Trendfarbe Grün wohl für sich entdeckt! In dieser Saison feiert die auffällige Farbe definitiv ihr Comeback – je greller, desto besser. So zelebrierte Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (49) ihren jüngsten Geburtstag im Juni in einem giftgrünen Minikleid und Herzogin Kate (40) bewies bei einer Preisverleihung im Mai, wie gut ihr Dunkelgrün steht. Auch Victoria's Secret-Beauty Lorena Rae (27) rockte den Modetrend jetzt bei einem Event in Berlin.

Die deutsche Laufstegschönheit, die inzwischen in den USA wohnt, besuchte am Dienstag die Premiere der neuen Comedyshow "One Mic Stand" mit Komikern wie Teddy Teclebrhan, Harald Schmidt (64) und Torsten Sträter (55). Lorena bezauberte in einer grasgrünen Kombi aus Blazer und Hose – und ließ dabei ganz schön tief in ihr Dekolleté blicken! Dazu kombinierte die 27-Jährige schlichte schwarze Heels und ihre berühmte Wallemähne trug sie offen.

Bei der Veranstaltung waren noch einige weitere deutsche Stars zu Gast: Darunter Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (41), die einen hautengen Versace-Jumpsuit trug – und TV-Star Lisa-Marie Koroll (24), die eine schlichte Kombi aus Bluse und Leder-Leggins anhatte. Das Schauspielerpaar Tom Beck (44) und Chryssanthi Kavazi (33) wiederum begeisterte in legeren Sommer-Outfits.

Timm, Michael / ActionPress Lorena Rae und Torsten Sträter bei der Premiere von "One Mic Stand"

Timm, Michael / ActionPress Die Stars bei der Premiere von "One Mic Stand"

Timm, Michael / ActionPress Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "One Mic Stand"

