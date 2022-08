Auf Ibiza: Lorena Rae und ihr Freund haben sich verlobt!

Lorena Rae (28) hat Ja gesagt! Das Model hatte in der Vergangenheit schon ein paar Liebespleiten einzustecken, doch nach der kurzen Liaison mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) hat es vor vier Jahren endlich richtig gefunkt. Ihren Freund CJ hält Lorena eigentlich aus der Öffentlichkeit raus – erst nach zwei Jahren Beziehung präsentierte sie ihn auf ihren Social-Media-Profilen. Doch jetzt wird es zwischen den beiden ernst: Lorena und CJ haben sich verlobt!

Das teilte der Freund der Laufstegschönheit jetzt auf Instagram mit. "Vier Jahre und zwei Tage offiziell der glücklichste Mann der Welt", schrieb CJ zu zwei süßen Aufnahmen, auf denen Lorenas riesiger Verlobungsring deutlich zu erkennen ist. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto der Verliebten lachen die beiden Turteltauben glücklich in die Kamera, auf dem zweiten Pic hält sich die 28-Jährige den großen Diamanten glücklich ins Gesicht und lächelt verschmitzt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Lorena ein seltenes Pärchenbild geteilt: Darauf liegt sich das Paar an Deck eines Bootes im Sonnenuntergang glücklich in den Armen und küsst sich. "Vier Jahre später...", hatte sie überglücklich dazu geschrieben. Und auch den Heiratsantrag bekam Lorena wohl auf einem Boot: Die beiden urlauben immer noch in Ibiza und im Hintergrund der Schnappschüsse ist Wasser zu erkennen.

Instagram / cjjonesss Lorena Rae und ihr Freund CJ, August 2022

Instagram / lorena Lorena Rae und ihr Freund

Getty Images Lorena Rae beim Filmfestival in Cannes

