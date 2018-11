Daniela Büchner (40)macht keine einfache Zeit durch, denn sie trauert seit einer Woche um ihren geliebten Ehemann. Am Samstag vergangener Woche hatte Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren. Das Paar durfte nur drei Jahre gemeinsam miteinander verbringen – viel zu wenig. Der frühe Verlust ist für Danni ein schwerer Schlag, denn Jens war die große Liebe ihres Lebens!

"Er hat mir Kraft und Mut gegeben. Er hat mich mit all meinen Macken genommen und ich habe viele. Er hat mich immer aufgebaut und mir Selbstbewusstsein gegeben", erinnert sich die fünffache Mutter in einer Audio-Aufnahme, die in einer Sonderausgabe von Prominent zu hören war. "Ich habe so viel, wie sagt man so schön, Scheiße in meinem Leben gefressen. Als ich Jens getroffen habe, war es mein Hauptgewinn", trauert Danni mit einer zitternden Stimme um ihren Schatz.

Jens ist nicht der erste Mann, den die 40-Jährige zu bedauern hat. Vor neun Jahren starb ihr erster Gatte an Herzversagen. Aus ihrer Ehe stammen drei Kinder. 2017 bekamen Danni und Jens die Zwillinge Jenna und Diego.

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

Instagram / buechnerjens Diego Armani, Daniela und Jenna Soraya Büchner

