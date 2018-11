Großer Promi-Auflauf in Berlin! Am vergangenen Samstagabend wurden im Axel-Springer-Haus zum dritten Mal die Place to B Awards verliehen – ein Preis, der Stars aus der Social-Media-Szene für ihre Arbeit ehren soll. Moderiert wurde das Event von Sylvie Meis (40) und Riccardo Simonetti. In zwölf Kategorien wie zum Beispiel Lifestyle, Beauty oder Video gab es Trophäen zu vergeben. Diese Inlfuencer waren die Abräumer des Abends.

Model Elena Carrière (22) nahm die Auszeichnung im Bereich Lifestyle mit nach Hause und nutzte die Ehrung, um noch einmal darauf aufmerksam zu machen, welche Verantwortung man als Influencer hat. "Ich bin unglaublich stolz auf alle hier in diesem Raum und auf die Leute aus unserer Branche, die wirklich auch ihre Reichweite nutzen, um gute, positive und inspirierende Werte zu vermitteln, die man vielleicht auch mal vergisst in der Glamour-Welt."

Die süßeste Dankesrede hielt wohl YouTuberin Mrs. Bella (26). Sie war die Gewinnerin im Bereich Beauty und konnte es selbst gar nicht fassen, als sie von ihrer Kollegin Pamela Reif (22) auf die Bühne gerufen wurde. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Clip ihrer ersten Worte, nachdem man ihr den Award überreicht hatte. "Ja, jetzt muss ich was sagen, oder? Also ich bin eigentlich immer diejenige, die immer nominiert wird, aber nie gewinnt, deshalb habe ich mich gar nicht vorbereitet."

Die Gewinnner des Abends im Überblick:

Kategorie Beauty: Mrs. Bella

Kategorie Travel: Leonie Hanne

Kategorie Influencer Model: Alena Blohm

Kategorie Video: Sarah Harrison

Kategorie Upcoming: Jannik Stutzenberger

Kategorie Music: Nico Santos

Kategorie Lifestyle: Elena Carrière

Kategorie Fitness: Daniel Fuchs

Kategorie Ehren-Award: Riccardo Simonetti

Kategorie Lifestyle International: Jay Alvarrez

Kategorie Courage: Sarah Idan

Kategorie Fashion: Sonia Lyson

Auch Vloggerin Sarah Harrison (27) war sichtlich gerührt, als sie ihren Preis in der Kategorie Video entgegennahm. Natürlich dankte sie ihren treuen Fans, ohne die dieser Erfolg kaum möglich wäre. Aber einem war sie besonders dankbar – ihrem Ehemann Dominic (27). Darum machte die frischgebackene Preisträgerin ihm eine süße Liebeserklärung: "Mein Mann steht Tag für Tag mit mir vor der Kamera, der Award gehört also auch ihm. Wir sind halt einfach ein perfektes Team – Team Harrison."

