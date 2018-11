Die royale Familie wächst – aber leider wachsen auch die Probleme. Für Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stellt sich spätestens mit der Geburt ihres ersten Kindes im Frühjahr die Frage, wo sie künftig wohnen wollen. Derzeit residiert das Paar im hübschen Nottingham Cottage des Kensington Palastes, wo Harry schon als Single lebte. Mit nur zwei Schlafzimmern wird der jungen Familie das Häuschen aber in Zukunft zu klein – womit die schwierige Suche nach Alternativen beginnt.

Wie ein Insider bei Radar Online bestätigt, sind Harry und Meghan zum Umzug bereit. Wird es konkreter, gibt es aber auch schnell Probleme. So stellt die anonyme Quelle klar: Harry und Meghan "wollen nicht in unmittelbarer Nähe zu William und Kate wohnen." Damit scheidet der Kensington Palast aus. Auch, weil Harry nicht mehr im Schatten des Bruders stehen will. Nach Dianas Tod waren sich beide eine große Stütze. "Doch jetzt haben sie ihre eigenen Familien, sie sind nicht mehr so wie früher aufeinander angewiesen", so der Insider.

Trotz allem – es bleibt ein Luxusproblem. Harry und Meghan könnten in das geräumige York Cottage bei Sandringham ziehen, das die Queen dem Paar zur Hochzeit geschenkt hatte. Selbst eine ganz neue Lösung ist denkbar, wie der Insider bestätigt: Das Paar könnte "sein eigenes Geld nutzen, um ein eigenes Zuhause zu erwerben".

Getty Images Herzogin Meghan vor der Hubb Community Kitchen

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Royal Variety Performance

Anzeige

Action Press / Royalfoto/face to face Herzogin Meghan in der Hubb Community Kitchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de