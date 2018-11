Was für eine ungewöhnliche Kombination! Seit 2011 steht an Weihnachten nicht nur die Bescherung an, sondern auch die "Helene Fischer Show". Am 25. Dezember wird Helene Fischer (34) bereits zum achten Mal für besinnliche und musikalische Stimmung sorgen. Das TV-Spektakel hat in der Vergangenheit super Quoten eingefahren, was sicher auch an den Gästen liegen dürfte. In diesem Jahr holt sich die Schlagerqueen Schmusesänger Eros Ramazzotti (55) auf die Bühne!

Für Eros' aktuelles Album "Vita Ce N'è" nahmen die beiden den Titel "Per Il Resto Tutto Bene" auf. Die Arbeit für den italienisch-englischsprachigen Song fand offenbar getrennt voneinander statt, denn wie der 55-Jährige gegenüber Bild am Sonntag erzählt, hätten er und die blonde Hitmaschine bisher nur telefoniert. Helene habe sehr nett gewirkt. Er sei schon gespannt, auf ihr erstes richtige Kennenlernen. Eros mache sich keine Sorgen, dass sie nicht auskommen könnten. Die 34-Jährige sei eine starke Persönlichkeit und für das Duett die richtige Wahl gewesen.

Im vergangenen Jahr hatte Helene die tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Stars. Darunter: Vanessa Mai (26), Max Giesinger (30) oder Alexander Klaws (35). Auch internationale Musiker wie James Blunt (44) hatten es sich nicht nehmen lassen, in der Fernsehsendung aufzutreten. Wer neben Eros 2018 dabei sein wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Getty Images Eros Ramazzotti in Mailand

Alexander Koerner/Getty Images Helene Fischer beim Bambi 2017

Anelia Janeva / ZDF James Blunt und Helene Fischer in "Die Helene Fischer Show" 2017

