Die Fans von Helene Fischer (34) können es kaum noch erwarten! Auch in diesem Jahr versüßt die Schlagerikone ihrer Community die Weihnachtszeit: Am 25. Dezember wird die Musikerin in der "Helene Fischer Show" zum mittlerweile achten Mal das TV-Publikum mit ihrer Stimme begeistern. Dabei bekommt die Chartstürmerin jedes Jahr tatkräftige Unterstützung von hochkarätigen Gästen: Daher gibt es aktuell zahlreiche Spekulationen darüber, wer in wenigen Wochen gemeinsam mit der Sängerin auf der Bühne stehen wird!

Obwohl die Acts erst Anfang Dezember offiziell bekannt gegeben werden, ranken sich bereits zahlreiche Gerüchte um Helenes diesjährige Gäste. Laut Blick.ch wird beispielsweise mit Luis Fonsi (40) ein internationaler Topstar mit seiner Performance Weihnachtsstimmung verbreiten. Der "Despacito"-Interpret und die Schlager-Queen standen bereits beim Echo 2018 gemeinsam auf der Bühne und genossen ihr Duett in vollen Zügen. Doch auch renommierte deutsche Künstler sollen sich um einen Auftritt in der "Helene Fischer Show" reißen: Das Onlinemagazin Schlagerprofis.de möchte zum Beispiel erfahren haben, dass auch Kerstin Ott (36) in diesem Jahr bei dem TV-Spektakel dabei sein soll. Tatsächlich musste die Musikerin vor Kurzem einige Konzerte aufgrund von Fernsehaufzeichnungen absagen.

Helene beschert dem Sender ZDF mit ihrer Show jedes Jahr aufs Neue absolute Traumquoten: 2017 verfolgten fast sechs Millionen Zuschauer die bombastische Bühnenperformance. Daher lassen sich selbst namhafte Stars wie Barbara Schöneberger (44), Max Giesinger (30) oder Vanessa Mai (26) einen Auftritt mit der ausgebildeten Musicaldarstellerin nicht entgehen.

Getty Images Helene Fischer und Luis Fonsi beim Echo 2018

ActionPress / Future Image Kerstin Ott in Köln

ActionPress / Public Address Helene Fischer und Barbara Schöneberger

