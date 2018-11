Tabaluga ist zurück! Seit 35 Jahren begeistern die Geschichten des kleinen grünen Drachens sowohl Kinder als auch Erwachsene. Peter Maffay (69), Rolf Zuckowski (71) und Gregor Rottschalk erweckten die niedliche Märchenfigur damals zum Leben – und feiern damit seitdem einen Riesenerfolg. Tabalugas Abenteuer wurden bislang in verschiedenen Songs, einer Zeichentrickserie und einem Musical erzählt. Doch damit nicht genug. Fans können sich die Geschichten des Drachens schon bald auf der Kinoleinwand anschauen!

"Der Film ist ein Wagnis, aber zugleich ein großes Vergnügen", erklärt Maffay im Bild-Interview. Für den 69-Jährigen geht mit der Verfilmung ein Traum in Erfüllung. Besonders freut sich der Rocksänger jedoch über die Unterstützung seiner prominenten Kollegen, die die 3D-animierten Charaktere in dem Film synchronisieren. Sänger Wincent Weiss (25) spricht Tabaluga, Yvonne Catterfeld (38) die Eisprinzessin und Bully Herbig (50) leiht seine Stimme dem Glückskäfer. "Mir war sofort klar, dass ich bei Tabaluga mitmache. Zumal der Glückskäfer wie ich, ein bedingungsloser Optimist ist", so Bully. Auch Kollegin Yvonne zeigt sich begeistert: "Für mich ist es eine große Ehre, die Eisprinzessin zu sprechen."

Premiere feierte der Tabaluga-Film kürzlich in München. Ab 6. Dezember ist der Streifen dann für alle in den deutschen Kinos zu sehen. Freut ihr euch auf die Story? Stimmt im Voting ab!

Gulotta,Francesco Wincent Weiss, Yvonne Catterfeld, Bully Herbig, Peter Maffay, Sven Unterwaldt & Rick Kavanian

Clemens Bilan / Getty Images Peter Maffay beim Echo Award 2014

Getty Images / Andreas Rentz Peter Maffay, Bambi Award 2012

