Geht es für Miley Cyrus (26) von der Feuerhölle in den Liebeshimmel? Bis vor wenigen Tagen wüteten in Kalifornien die gefährlichsten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Zahlreiche Stars und Sternchen wurden von den lodernden Flammen um ihr Hab und Gut gebracht – so auch die einstige Hannah Montana-Darstellerin und ihr Verlobter Liam Hemsworth (28). Den Ort, an dem das Paar ursprünglich Hochzeit feiern wollte, gibt es ebenfalls nicht mehr. Doch wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang: Angeblich heckt Miley bereits neue Vermählungspläne aus!

Wie ein Nachbar der Sängerin OK! verriet, habe der Ausnahmezustand nach dem Feuer die 25-Jährige wachgerüttelt. "Es war ein Weckruf! Sie will jetzt keine Zeit mehr verschwenden und ihre Hochzeitspläne endlich in die Tat umsetzen", hieß es. Miley sehe in der Zerstörung durch die Natur einen spirituellen Wegweiser für einen Neuanfang und den möchte sie richtig angehen. "Sie hat schon verschiedene Pläne. Sie ist kreativ und möchte ihre Hochzeit mit neuen Ideen zu etwas Besonderem machen", weiß eine Freundin der Tierfreundin. In das konkrete Vorhaben eingeweiht sei übrigens ausschließlich Mileys Schwägerin in spe Elsa Pataky (42).

2012 bereits haben sich die "Wrecking Ball"-Interpretin und ihr Liebster Liam verlobt. Ein Jahr später allerdings standen sie vor der Trennung statt vor dem Traualtar. Doch die beiden Künstler gaben ihrer Liebe eine weitere Chance: 2016 folgte Verlobung Nummer zwei – und die soll auf jeden Fall ein Happy End haben.

APEX / MEGA Das verbrannte Grundstück von Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Jamie McCarthy/Getty Images for EJAF Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party

Frazer Harrison/Getty Images for Turner Miley Cyrus während einer Performance im Juni 2018

