Bekommen die Fans von Bauer sucht Frau im Finale noch ein wahres Liebes-Spektakel zu sehen? Bauer Marco verguckte sich auf dem Scheunenfest zum Start der diesjährigen Staffel in seine Kandidatin Laura und lud sie zur Hofwoche. Die beiden küssten sich während der Party sogar schon. Doch bisher wurde noch in keiner Episode gezeigt, ob und was aus dem Paar wurde. Die Fans sind darüber sichtlich verwunder.

"Wieso werden denn da Bauern unterschlagen, dieser Marco war in keiner einzigen Folge zu sehen?" oder "Kam Bauer Marco überhaupt vor in der Sendung?" wunderten sich die Zuschauer bereits bei Facebook. Auch in einer Promiflash-Umfrage gaben 60,9 Prozent der 1.187 Teilnehmer an, dass sie sich bereits gefragt haben, was aus dem Landwirt wurde. RTL lässt die Fans aber bis zum kommenden Finale noch im Dunkeln tappen.

Nur kurz war Marco in der Vorschau für das große Wiedersehen zu erkennen und könnte für eine Liebes-Sensation sorgen. Der 35-Jährige schien darin nämlich mit Teilnehmerin Lena zu turteln. Die hatte sich aber eigentlich gerade erst in Bauer Dirk verliebt.

MG RTL D Laura und Marco bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marco, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Lena und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

