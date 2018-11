Angie Teubner denkt sich: jetzt erst recht! Das Ex-Bachelor-Babe postete neulich ein Foto, auf dem sie sich fast nackt vor einem Fenster rekelt. Viele Kritiker finden, so ein freizügiges Verhalten gehöre sich nicht für eine frischgebackene Mama, immerhin habe sie vor gerade einmal sechs Monaten Tochter Shayen zur Welt gebracht. Solche Kommentare gehen Angie jedoch an ihrem perfekt in Szene gesetzten Hintern vorbei – mit einem weiteren Bild legt sie es sogar darauf an!

"Weil es so amüsant ist", schreibt die 26-Jährige zu ihrem zweiten, anzüglichen Posting auf Instagram und schiebt eine deutliche Botschaft hinterher: "Für meine Hater. Noch ein Schnappschuss, damit ihr was zum haten, reden, neiden habt." Vermutlich wird das Pic wirklich ordentlich Gesprächsstoff für etliche Zweifler bieten – ihre Fans sind jedenfalls von Angies selbstbewusster Reaktion begeistert: "Weiter so, lass sie alle reden. Du bist wunderbar, wie du bist" und "Du heiße Biene, wer kann, der kann", kommentieren zwei User den Beitrag.

Auch die Mehrzahl an Teilnehmern einer Promiflash-Umfrage stehen hinter Angie: Rund 60 Prozent sind der Meinung, dass auch Mütter ihre heißen Kurven zur Schau stellen dürfen – ganz ohne schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern.

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / angie_official_ Angie Teubner mit ihrer Tochter Shayen, Juli 2018

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

