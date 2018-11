Jetzt lässt noch eine Mama die Hosen runter! Vor einigen Tagen musste Kim Gloss (26) für ein freizügiges Foto einiges an Kritik einstecken: Auf dem Bild trägt die Mutter von Amelia Stark (5) nur ein Wodka-Shirt, das gekonnt ihren lediglich in einen Stringtanga gehüllten Po freilegt. Jetzt schließt sich eine weitere Promi-Mama dem Freiluft-Trend an: Auf ihrem Schnappschuss trägt Ex-Bachelor-Kandidatin Angie Teubner sogar noch weniger als Kim!

Die einstige Buhlerin um Junggeselle Daniel Völz (33) präsentiert auf Instagram ihren knackigen After-Baby-Body. Ihr Spitzenhöschen versteckt kaum Haut. In der Bildunterschrift geht sie zwar nicht näher auf ihr minimalistisches Outfit ein – manchmal sagen Bilder aber eben mehr als tausend Worte. Bisher scheint Angies knapper Look bei ihren Fans auch super anzukommen.

Seit der Geburt ihrer Tochter Shayen im Mai hat die mittlerweile braunhaarige Social-Media-Beauty bereits des Öfteren die Hüllen fallen lassen. Die Neu-Mama ist auf ihren rasch erschlankten Körper stolz wie Oskar – von ihren 17 Schwangerschaftskilos ist heute absolut nichts mehr zu sehen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in Kapstadt, Südafrika

Instagram / angie_official_ Angie Teubner und ihre Tochter Shayen

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Ex-Bachelor-Kandidatin

