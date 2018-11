Bauer Jörn und seine Oliwia machen Nägel mit Köpfen! In der vergangenen großen Entscheidungsfolge der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau war der Rindviehzüchter noch hin- und hergerissen – will er wirklich mit Oliwia durchs Leben gehen? Doch im letzten Moment vor ihrem Abflug nach Hause machte der 38-Jährige die hübsche Polin dann doch zu seiner Freundin! Der Vollblutbauer scheint sich mit der Übersetzerin nun ziemlich sicher zu sein: Jörn hat Oliwia einen Heiratsantrag gemacht!

Das gab nun der Sender RTL bekannt. Beim Besuch von Oliwias Familie in Polen fasste der Tierliebhaber all seinen Mut zusammen und stellte der 28-Jährigen die Frage aller Fragen – und dabei ging er besonders kreativ vor: Jörn legte seiner Zukünftigen den Verlobungsring einfach beim Selfies schießen auf die Schulter! "So hat sie ihn sozusagen zuerst durchs Smartphonedisplay gesehen", erklärte der Farmer. Die einfallsreiche Aktion wurde auch sogleich mit einem begeisterten "Ja" seitens Oliwia belohnt!

Eine Kleinigkeit vergaß Bauer Jörn aber vor lauter Nervosität: "Ich war so aufgeregt und irgendwie zu verpeilt und habe das mit dem auf die Knie gehen einfach vergessen", gestand der Kuppelshow-Kandidat. Zum Glück habe sie trotzdem zugesagt. "Ich habe auf jeden Fall die Liebe meines Lebens gefunden", schwärmte er weiter. Hättet ihr gedacht, dass die beiden sich so schnell verloben würden? Stimmt ab!

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Oliwia und Jörn

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und ihr Jörn

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und Bauer Jörn

