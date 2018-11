Mark Forsters (34) Karriere erlebte 2018 einen Höhepunkt nach dem anderen – ob als Gastgeber bei Sing meinen Song oder als Juror neben Yvonne Catterfeld (38) und Michael Patrick Kelly (40) bei The Voice of Germany, der Musiker ist einfach nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass sich auch andere TV-Kollegen gern mit dem sympathischen Käppiträger präsentieren: Mark teilte jetzt ein witziges Bild mit zwei berühmten Gesichtern, die ihm zum Verwechseln ähnlich sehen!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 34-Jährige einen ganz besonderen Schnappschuss, bei dem man doch glatt doppelt hinschauen muss. "Foto des Lebens?", kommentierte der "Au Revoir"-Interpret sein Selfie mit Otto Waalkes (70) und Komiker Luke Mockridge (29), die sich ebenfalls in Kappe und Brille geschmissen hatten. Marks Fans feierten diesen Beitrag und ein User fragte mit einem Augenzwinkern: "Wer ist jetzt der echte?"

Erst vor wenigen Wochen wurde der Musiker für seine Erfolge in den letzten Monaten mit einem Bambi ausgezeichnet. Für viele seiner Musikkollegen kam dieser Award nicht überraschend. "Mit dem, was er sagt und mit dem was er macht, erreicht er die Menschen", schwärmte Roman Lochmann (19) am Rande der Preisverleihung im Promiflash-Interview.

Andreas Rentz/Getty Images Mark Forster bei der Bambi-Verleihung 2018

Instagram / ottoause Otto Waalkes, Mark Forster und Luke Mockridge bei "Luke! Die Woche und ich"

Andreas Rentz/Getty Images Mark Forster beim Echo 2018

