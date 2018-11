Es ist wieder so weit – zum dritten Mal schnallen sich deutsche Stars und Sternchen bei Dancing on Ice ihre Kufen an und legen eine flotte Sohle aufs Eis. Im kommenden Jahr dürfen sich acht Promis auf dem spiegelglatten Untergrund beweisen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Neben erfahrenen Showhasen wie Désirée Nick (62) oder Detlef D! Soost (48) ist auch Curvy-Model Sarina Nowak (24) mit dabei. Die Beauty ist Feuer und Flamme für die eiskalte Show!

Auf ihrem Instagram-Profil überbrachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihren Followern jetzt die frohe Botschaft: "Endlich kann ich euch verraten, dass ich bei 'Dancing on Ice' dabei sein werde! Mein Tanzpartner David Vincour und ich sind schon fleißig am Trainieren und ich bin so gespannt, was ihr zu unserer ersten Show im Januar sagen werdet." Zudem sei die 24-Jährige voller Vorfreude auf die Reise, die ihr bevorsteht.

Doch ein reines Zuckerschlecken wird es für die Blondine in dem Format wohl nicht. In Sarah Lombardi (26) hat Sarina nämlich eine ziemlich ehrgeizige Konkurrentin. Die Sängerin schwärmte bereits von den Dreharbeiten der Sendung und hat auch schon bei Let's Dance ihren Kampfgeist bewiesen.

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Cast

Anzeige

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak

Anzeige

Thomas Lohnes/Getty Images for Platform Fashion Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de