Sarah Lombardi kann es kaum erwarten! Am Samstag bestätigte die Sängerin offiziell ihre Teilnahme bei Dancing on Ice. Nachdem sie 2016 bei Let's Dance den zweiten Platz belegte, wollte sie unbedingt schnellstmöglich wieder das Tanzbein schwingen. Dieser Wunsch ging jetzt in Erfüllung – dieses Mal allerdings auf dem Eis. Die Dreharbeiten für die Show sind auch schon in vollem Gange und Sarah ist hellauf begeistert.

Schon als sie ihren Fans die freudige Botschaft von ihrer Show-Teilnahme verkünden durfte, war die "Soleil"-Interpretin komplett aus dem Häuschen. "Endlich darf ich euch verraten, dass ich bei 'Dancing on Ice' 2019 dabei sein werde", schrieb sie auf ihrem Account. Und nun äußerte sich die Musikerin in ihrer Instagram-Story über den ersten Drehtag für die Eiskunstlauf-Show. "Ich freue mich mega, ich kann es kaum abwarten. Der Dreh hat heute echt Spaß gemacht", schrieb die baldige Eisprinzessin voller Euphorie.

Um für die Sendung topfit zu sein, trainiert die 26-Jährige derzeit fleißig. So postete sie am Dienstag ein Foto, das sie beim Gewichtheben zeigt, und schrieb dazu: "Sei stärker als deine stärkste Entschuldigung."

RTL II/Magdalena Possert Sarah Lombardi in dem Musikvideo zu "Soleil"

Sascha Steinbach/Getty Images Robert Beitsch und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

