Für ihren großen Auftritt auf dem Eis muss Sarah Lombardi (26) ordentlich trainieren! Erst vor wenigen Tagen verkündete die Musikerin stolz: Sie wird in der kommenden Staffel bei Dancing on Ice teilnehmen. Für die spektakulären Fröstel-Shows schwitzt die Brünette derzeit jede Sekunde auf der Schlittschuhbahn – denn Erfahrung hat Sarah im Eislaufen so gar nicht: Sie stand zuvor noch nie wirklich auf Kufen!

Im Promiflash-Interview berichtete die Brünette nun voller Vorfreude über das anstehende Projekt – und erklärte, wie groß die kühle Herausforderung für sie ist. "Also ich hab davor noch nie auf Schlittschuhen gestanden. Höchstens vielleicht mal auf dem Weihnachtsmarkt oder so, so wie man das halt traditionell kennt, aber ansonsten überhaupt gar nicht!", gestand die 26-Jährige. Ihr Ehrgeiz sei deswegen jedoch umso größer: "Ich bin sowieso jemand, wenn ich etwas anfange, mache ich es mit Leib und Seele!"

Die Mama des kleinen Alessio muss sich auf dem spiegelglatten Untergrund gegen namenhafte Promis behaupten: Neben Sarah werden sich unter anderem auch Club der roten Bänder-Star Timur Bartels (23), Choreograf Detlef D! Soost (48), Dschungel-Queen Désirée Nick (62) und Kurvenschönheit Sarina Nowak (24) ab Januar in die engen Trikots zwängen. Hat die Sängerin da trotzdem Chancen? Stimmt unten ab!

