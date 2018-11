Sarah Lombardi (26) hat gute Neuigkeiten für ihre Follower. Erst kürzlich wurde spekuliert, dass die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schon bald ihr großes Tanz-Comeback feiert – und zwar bei "Dancing on Ice". Die 26-Jährige wurde nämlich in einer Kölner Eishalle beim Training mit dem dreifachen Deutschen Meister in Eistanz Joti Polizoakis erwischt. Nun ist es endlich offiziell: Mit einem süßen Statement bestätigte die Musikerin ihre Teilnahme.

"Endlich darf ich euch verraten, dass ich bei 'Dancing on Ice' 2019 dabei sein werde", schrieb Sarah am Samstag auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete die angehende Eisprinzessin auch gleich ein Foto, das sie beim Training zeigt. Stolz und breit lächelnd posiert sie in einer leeren Halle. Sie freue sich schon sehr auf diese Zeit und auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen.

"Voll schön, dass das wieder kommt und dass du dabei bist. Ich werde es auf jeden Fall gucken" oder "Wow, das ist ja was Tolles! Sehr schönes Bild! Ganz toller Sport das Eislaufen. Prima, also eine ganz neue Show und du bist dabei! Da freue ich mich drauf", schwärmten die Follower der Sängerin in den Kommentaren.

Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

Sebastian Reuter/Getty Images for Platform Fashion Sängerin Sarah Lombardi bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, 2017

Becher / Wenn.com Sarah Lombardi während ihres Auftritts bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

