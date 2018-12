Kylie Jenner (21) fühlt sich von Luxus umgeben einfach pudelwohl! Obwohl die Unternehmerin erst 21 Jahre alt ist, gehört die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans schon zu den reichsten Frauen Amerikas: Dank ihrer Kosmetikfirma Kylie Cosmetics, zahlreichen Werbekooperationen und der Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians verdient die junge Mama schlappe 19.000 Dollar in der Stunde. Mit diesem Vermögen kann sich die Influencerin einiges leisten – und gönnt sich so zum Beispiel immer gleich drei Hotelzimmer!

Um Rapper Travis Scott (26) zur Seite zu stehen, begleitet Kylie ihren Liebsten derzeit mit Töchterchen Stormi auf dessen Tour durch die USA. In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal erzählte die Blondine von dem Family-Trip – und erwähnte ganz nebenbei, sie brauche in jeder Stadt mindestens drei Räume. "Travis und ich haben ein eigenes Zimmer und ich buche immer noch separate Zimmer, in denen ich die Anziehsachen und das Make-up lassen kann", zählte sie auf. Neben ihrem Schlaf- und Ankleidezimmer bekomme aber auch Baby Stormi einen eigenen Bereich: "Dann hat sie Platz, wo sie spielen kann. Sie reist immer mit uns mit!", erklärte Kylie.

Ihr kleiner Wonneproppen ist der ganze Stolz der Beauty und scheint auf der Tour seines Papas derzeit jede Menge Spaß zu haben: So postete Kylie erst kürzlich ein Video, das ihre Tochter beim Tanzen zu Travis' Konzertübertragung zeigt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Foto von Travis Scott und Stormi Webster auf Kylie Jenners Instagram-Kanal 2018

