Für Jens Büchner (✝49) hat jedes seiner Tattoos eine große Bedeutung! Am 17. November war der Star aus Goodbye Deutschland an den Folgen von Lungenkrebs gestorben und hatte seine Familie und Freunde in großer Trauer hinterlassen. Nach dem tragischen Ableben des Schlagersängers fragen sich nun viele, was für ein Mensch das TV-Gesicht wirklich war – weitere Antworten auf die Frage dürfte nun ein Freund geben: Er erklärte, welche Bedeutung die Körperkunst von Jens hatte!

Im Gespräch mit der Bild erzählte Tätowierer Wolfgang Weinberg nun von seiner Zeit mit dem Reality-Star. Für seinen guten Freund habe er damals das Motiv der Mallorca-Karte auf dessen Schulter entworfen – die Lieblingsinsel und Heimat des 49-Jährigen. In die Karte habe er anschließend die Namen von Jens' fünf Kindern gestochen. "Dann haben wir ja das Vox-Logo gemacht, wo ich erst dachte 'Was willst du haben? Jens, das kannst du nicht bringen, das hat noch nie jemand gemacht'! Und er sagte: 'Genau deswegen machen wir das jetzt!" Der Sender habe ihn für die Dreharbeiten seit Jahren begleitet und ihm viel ermöglicht – deswegen habe der gebürtige Sachse die TV-Anstalt mit dem Tattoo verewigen wollen. "Das hatte eben eine Bedeutung in seinem Leben! Ich konnt's ihm nicht ausreden!", erklärte Wolfgang.

Neben den Namen seiner Kinder ist die Karte auf dem Oberarm auch durch einen kleinen Stern verziert – wie Jens 2017 im Dschungelcamp erklärte, stehe dieser für ein im Mutterleib seiner Frau Daniela (40) gestorbenes Baby. Das Ehepaar verbindet außerdem ein gemeinsames Tintenwerk: Am Handgelenk tragen Jens und Dani jeweils die Wörter "King" und "Queen", die sie nur Wochen vor Jens' Tod stechen ließen.

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, RTL Jens Büchner, Schlagersänger

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchners Partner-Tattoo

