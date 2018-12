So turbulent war Jens Büchners (✝49) Mallorca-Karriere! Der Goodbye Deutschland-Star ist vor zwei Wochen ganz plötzlich an Lungenkrebs verstorben und hinterließ unzählige trauernde Fans. In der Auswanderer-Doku schauten dem fünffachen Vater nämlich jahrelang Millionen von Zuschauern bei seinen erfolgreichen – und auch nicht ganz so erfolgreichen – Karriereplänen zu. Jens versuchte schließlich so einiges, um auf der Urlaubsinsel Fuß zu fassen!

Im Bild-Interview erinnern sich seine Freunde Kerstin und Wolfgang Weinberg an den Kult-Auswanderer. Sie sind immer noch von Jens' unfassbarem Tatendrang beeindruckt: "Hat das eine nicht funktioniert, wurde das nächste probiert. Er hat ja auch tausend Ideen im Kopf gehabt." Den gebürtigen Sachsen konnte einfach nichts aus der Bahn werfen. "Wir haben oft drüber gesprochen. Er hat die eine Sache gemacht, ich sag: ‘Jens, das sieht nicht gut aus, das könnte auch in die Hose gehen.’ Da sagt er: ‘Macht nichts, ich weiß schon, was ich danach mache'”, erklärt Wolfgang. Und tatsächlich hatte Jens in acht Jahren auf Mallorca mehr Jobs als so manch anderer in einem ganzen Leben.

2010 zog der TV-Star mit seiner damaligen Freundin Jennifer Matthias nach Mallorca, um dort die Boutique "Store & More" zu eröffnen. Als die Beziehung drei Jahre später in die Brüche ging, behielt Jenny den Laden und der Jenser musste auf Jobsuche gehen. Danach versuchte er sich unter anderem als Küchenhilfe, Heizungsverkäufer, Geschäftsführer einer Cocktailbar und sogar als Hotelier – glänzte dabei aber meistens mit seiner Ungeschicklichkeit. Davon ließ sich das Stehaufmännchen aber noch lange nicht unterkriegen. Nach jedem Rückschlag versuchte es Jens einfach mit einer neuen verrückten Idee. 2015 startete er sogar kurzzeitig als Badehosen-Model auf der Insel durch.

Der große Erfolg stellte sich allerdings erst mit seiner Musikkarriere ein. Mit seinem Song "Pleite aber sexy" konnte Jens 2014 den Ballermann erobern. Danach folgten nicht nur weitere Schlagerhits, sondern auch ein Party-Auftritt nach dem anderen. Der Fan-Hype um den früheren Pleite-Auswanderer war sogar so groß, dass er 2016 seine eigene Schmuckkollektion auf den Markt brachte. Nur zwei Jahre später wurde Jens dann endgültig in den Ballermann-Olymp aufgenommen: Im April 2018 eröffnete er im 17. Bundesland sein eigenes Fan-Café.

WENN Jens Büchner in Krümels Stadl

Anzeige

VOX/99pro Media Jennifer Matthias und Jens Büchner

Anzeige

WENN Jens Büchner in Krümels Stadl

Anzeige

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de