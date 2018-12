Tolle Neuigkeiten für alle "Zombieland"-Fans! Neun Jahre ist es jetzt schon her, dass die kultige Horrorkomödie über die Kinoleinwände lief. In dem Streifen wird die Geschichte von mehreren Überlebenden während einer Zombie-Apokalypse erzählt – mit "The Social Network"-Star Jesse Eisenberg (35), "Solo: A Star Wars Story"-Darsteller Woody Harrelson (57) und Oscar-Preisträgerin Emma Stone (30) in den Hauptrollen. Nun geht der Kampf gegen die Untoten in die zweite Runde: "Zombieland" bekommt endlich eine Fortsetzung!

Das berichtete nun das Onlinemagazin The Hollywood Reporter. "Zombieland 2" soll nahtlos an die damalige Geschichte anknüpfen und auch Jesse, Emma und Co. seien wieder mit von der Partie. Ein weiteres Mitglied bekommt der Cast dennoch: Beauty Zoey Deutch (24), die zuletzt in der Grusel-Komödie "Vampire Academy" und der Comicbuchverfilmung "The Amazing Spiderman" zu sehen war! Die Dreharbeiten zu dem lang ersehnten Streifen sollen demnächst beginnen.

Auch hinter der Kamera hat sich am Filmteam kaum etwas geändert: "Venom"-Regisseur Ruben Fleischer, der für seinen äußerst brutalen Stil mit einer humoristischen Note bekannt ist, wird wieder die Regie übernehmen! Somit müssen sich die Fans wohl keine Sorgen machen, dass die "Zombieland"-Fortsetzung weniger actionreich oder lustig wird als ihr Original. Ab dem 10. Oktober 2019 können die Zuschauer sich selbst vom Ergebnis überzeugen – dann kommt der Streifen in die Kinos!

Collection Christophel / Actionpress Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin in "Zombieland"

Monica Schipper/Getty Images for Netflix "Vampire Academy"-Star Zoey Deutch

Wiese/face to face/Actionpress Jesse Eisenberg und Woody Harrelson in "Zombieland", 2009

