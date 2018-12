Wann stockt diese Familie endlich auf? Immerhin haben sich Sarah (27) und Dominic Harrison (27) auch dank ihrer regelmäßigen Schwanger-Vlogs zu beliebten Netz-Stars gemausert. Ihr Nesthäkchen Mia Rose ist am 27. November bereits ein Jahr alt geworden. Spätestens seit diesem ersten kleinen Meilenstein sitzen Fans auf heißen Kohlen: Wie lange wird es wohl noch dauern, bis die drei Zuwachs bekommen?

In ihrem neuen YouTube-Video können die Influencer es kaum fassen, dass sie schon seit einem Jahr Eltern sind. "Unser Baby ist einfach kein Baby mehr, sondern ein kleines Mädchen. Wir müssen nachlegen, Schatz, Kind Nummer zwei muss her", stellt Sarah klar. Aufgeregte Die Zuschauer sollten sich allerdings nicht zu früh freuen, denn: Ganz so eilig haben es die beiden Ulknudeln nicht. "Es wird definitiv eins kommen, aber noch nicht jetzt. Es wird definitiv erst nach der Hochzeit sein", geben Domi und seine Traumfrau bekannt.

Diese Entscheidung hat sich vor allem die Bald-Braut gut überlegt: "Ihr habt im letzten Video gesehen, dass ich ein Brautkleid gefunden habe und in dieses muss ich nächstes Jahr reinpassen, von dem her darf nichts passieren", erklärt Sarah. Damit ihr Vorhaben ohne (Kinder-)Theater über die Bühne geht, hat sie auch schon einen Plan: Ab sofort gebe es im Hause Harrison nur noch getrennte Betten! Na, ob die Turteltauben das tatsächlich durchziehen, bleibt fraglich.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Domi Harrison

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison

Anzeige

WENN.com Sarah und Dominic Harrison beim Place to B Influencer Award 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de