Für Chethrin Schulze (26) beginnt ein neuer Lebensabschnitt! Die hübsche Blondine hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Vor einigen Monaten nahm die Reality-Darstellerin an der TV-Show Promi Big Brother teil. Zuletzt stand sie für ihre Love Island-Talksendung "Aftersun – Der Love Island Talk mit Chethrin" vor der Kamera. Auch in ihrem Liebesleben tat sich einiges: Die Beauty hat seit Kurzem einen neuen Freund! Doch damit nicht genug: Bald zieht Chethrin auch noch in eine neue Stadt!

Via Instagram bestätigte die 26-Jährige jetzt, dass sie Berlin demnächst verlassen wird: "Nun ist es besiegelt! Ab Januar geht es für mich in ein neues Abenteuer", verkündete Chethrin und verriet weiter: "Ich ziehe nach Nordrhein-Westfalen, Essen." Der Mietvertrag sei schon unterschrieben. "Ich bin total aufgeregt und freue mich", berichtete sie weiter. Viele ihrer Fans vermuteten nun in den Kommentaren, dass sie dieses Abenteuer nicht ohne Grund begeht: Sie glaubten, dass die Blondine mit ihrem neuen Partner zusammenzieht. Diese Spekulationen dementierte das Model jedoch: "Nein, mein Freund und ich ziehen nicht zusammen! Aber er wird mich bestimmt mal besuchen kommen, weil ich ja jetzt näher bei ihm wohne!"

Die Beziehung scheint noch ziemlich frisch zu sein: Das erste Pärchen-Pic mit ihrem geheimen Liebsten postete sie erst Ende November. Vor knapp neun Wochen verriet Chethrin im Promiflash-Interview außerdem noch, dass sie den Ex-Bachelor Daniel Völz (33) gerne näher kennenlernen würde.

Instagram / chethrin_official Reality-Star Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr neuer Freund auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum

