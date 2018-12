Ist Ariana Grande (25) noch nicht über ihren Ex Big Sean (30) hinweg? Erst am Freitag hatte die Sängerin das Musikvideo zu ihrer neuen Single "thank u, next" veröffentlicht. In dem Trennungssong verarbeitet sie ihre vergangenen Beziehungen – auch die zu dem Rapper, die im April 2015 zerbrochen war. Der Clip heizte jetzt allerdings die Fan-Diskussionen an: Will Ari eine zweite Chance bei ihrem Verflossenen?

Im Video blättert Ariana in ihrem "Burn Book" – eine Anspielung auf den Film "Girls Club – Vorsicht bissig!" – in dem jedem Ex-Freund eine Seite gewidmet ist. Die Kommentare auf Big Seans Seite brachten das Netz zum Kochen. "So lieb, so süß. Ich könnte es noch immer bekommen", ist bei ihm zu lesen. Wenn es nach Aris Fans geht, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die 25-Jährige zurück zu dem Musiker will. "Ich will, dass Ariana und Big Sean wieder zusammen kommen, 'thank u, next'" oder "Auf Aris Seite für Big Sean steht: 'Könnte es noch immer bekommen' – Oh, mein Gott! Können sie bitte aufhören zu spielen, weil sie wären so süß zusammen", lauteten nur zwei der aufgeregten Twitter-Kommentare.

Ob Ariana wirklich schon bereit für eine neue Beziehung ist? Erst im Oktober war die Verlobung der Musikerin mit dem Komiker Pete Davidson (25) nach nur vier Monaten geplatzt. Zuvor hatten Ari und der "Saturday Night Live"-Star eine echte Blitzliebe hingelegt – inklusive mehrerer Pärchentattoos und einem eigenen Apartment in New York.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Musikerin

Dia Dipasupil/Getty Images for NARAS Big Sean bei einer Billboard-Party in New York

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

