In ihrer neuen Single "thank u, next" bedankt sich Sängerin Ariana Grande (25) bei ihren Ex-Freunden für die vergangene gemeinsame Zeit. Doch der Song dient nicht nur der Abrechnung mit ihren Verflossenen – sondern gilt vielmehr als Dankeschön für die daraus gelernten Lektionen. Mit dem dazugehörigen Musikvideo sorgt die 25-Jährige jetzt für pure Nostalgie und bringt damit halb Hollywood zum Dahinschmelzen.

Die zur diesjährigen "Woman of the Year"-gekrönte Musikerin verbindet ihren motivierenden Popsong mit bekannten Szenen aus Kult-Teenie-Filmen der 2000er. Und die Stars dieser Filme feiern die Sängerin dafür in den sozialen Netzwerken: "Hin und wieder stolperst du über etwas, das dir den Tag versüßt. Ariana, du bist bezaubernd", schwärmt Schauspielerin Jennifer Garner (46) über eine nachgespielte Szene ihrer Hauptfigur des Films "30 über Nacht".

Und auch Reese Witherspoons (42) ikonische Flirtoffensive aus "Natürlich blond!" gibt Ariana zum Besten und erntet von dem blonden Filmstar viel Lob: "Können wir bitte über Arianas Version von "Bücken und Zuschnappen lassen" sprechen? Du hast das gerockt." Mit dieser kleinen Zeitreise in das Jahr 2000 hat die hübsche Amerikanerin wohl nicht nur ihre Fans verzaubert.

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Anzeige

YouTube / Ariana Grande Screenshot 40 Millionen Klicks für Ariana Grandes Video "thank u, next"

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Songwriterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de