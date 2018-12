Dieses Lebensereignis lässt selbst stahlharte Rockerherzen schmelzen! Seit gestern ist es endlich so weit: Leafar Seyer, der mit bürgerlichem Namen Rafael Reyes heißt, ist Vater eines Sohnes geworden! Lange hatten der Frontmann der Elektronik-Rockband Prayers und seine Ehefrau, die Beauty-Bloggerin Kat Von D (36), auf ihren kleinen Schatz gewartet – jetzt ist er endlich da. Die Nachwuchs-News wollte der Musiker seinen Fans natürlich nicht vorenthalten und veröffentlichte nun seinen ersten Post als frischgebackener Papa.

"Was steht noch über der Liebe?", fragte Leafar (5) seine Community auf Instagram und hatte die Antwort gleich selbst parat: "Meine Frau und mein Sohn!" Aus dem Schwärmen für den niedlichen Familienzuwachs kam der Tattoo-Liebhaber gar nicht mehr heraus. "Auch wenn es nach außen hin vielleicht nicht so aussieht, aber innerlich bin ich so glücklich wie noch nie zuvor", lauteten seine Worte weiter. Auch seiner Liebsten Kat machte er eine überschwängliche Liebeserklärung: "Ich habe niemals einen Menschen so kämpfen sehen, wie du gekämpft hast, um unserem Sohn das Leben zu schenken. Der Zauber ist real und meine Liebe zu dir ebenso", schrieb er.

Auf ihre zwei Männer ist natürlich auch die Mama stolz. "Lernt unseren wunderschönen Sohn Leafar Von D Reyes kennen", verkündete die 36-Jährige die frohe Botschaft auf ihrem Insta-Profil. Wie der Papa postete auch sie ein Foto von Leafar und dem Kleinen.

Instagram / prayers Leafar Seyer und sein Sohn Leafar Von D Reyes

Anzeige

Earl Gibson III/Getty Images for KAT VON D BEAUTY Kat Von D in Hollywood

Anzeige

MEGA Leafar Seyer und Kat Von D

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de