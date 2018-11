Dieses Pärchen schwelgt im Glück! Im Juni dieses Jahres gaben sich Tattoo-Model Kat Von D (36) und ihr Schatz Leafar Seyer das Jawort. Dabei verzauberte die dunkelhaarige Schönheit ihre Fans mit einem Hochzeitskleid im blutroten Goth-Look. Und schon bald wird aus dem Paar eine kleine Familie werden: Kat und Leafar erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – dabei dürfte die Geburt wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: Kat hat schon einen ziemlich mächtigen Baby-Bauch.

Zusammen mit ihrem Partner wurde die 36-Jährige jetzt in Los Angeles gesichtet. Ganz in Schwarz verließ die Beauty mit dem Sänger ein Restaurant. Auf den Aufnahmen des Paparazzos fällt vor allem eines sofort auf: Kats Bauch hat schon ein ordentliches Ausmaß angenommen. Da dürfte ihr Sohnemann wohl in Kürze das Licht der Welt erblicken. Den werdenden Vater scheint der Zustand seiner Liebsten jedenfalls sehr zu freuen. Auf einigen Fotos fällt er geradezu über die Schwangere her, zieht sie an sich heran und knutscht sie innig.

Leafar, Frontmann der Elektronik-Rock-Band Prayers, war es auch, der den Namen des Babys verriet. Auf seinem Instagram-Profil offenbarte er kurz nach der Verkündung der Schwangerschaft: Sein Sohn wird Leafar heißen, genau wie er selbst. Dabei handelt es sich um den Künstlernamen des Musikers, in seinem Pass ist der Name Rafael Reyes eingetragen.

MEGA Leafar Seyer und Kat Von D in Los Angeles

Getty Images Kat Von D und Leafar Seyer bei einem Konzert

MEGA Leafar Seyer und Kat Von D

