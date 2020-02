Kat Von D (37) und Leafar Seyer schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Die Tattoo-Künstlerin und der Musiker gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und machten vor zwei Jahren ihre Liebe offiziell: Nachdem sie sich bereits im Februar 2018 das Jawort gegeben hatten, traten sie kurz darauf für eine Hochzeit in Rot noch einmal vor den Traualtar! Und ihre Ehe könnte offenbar nicht besser laufen: Paparazzi erwischten das Paar jetzt beim Knutschen!

Am Montag legten die zwei Turteltauben einen kleinen Shoppingtrip in Los Angeles ein. Mit Tüten bepackt schlenderten sie auf dem Parkplatz zu ihrem Auto und konnten dabei kaum die Finger voneinander lassen: Eng umschlungen lehnten sie sich an ein schwarzes Carbrio und gaben sich einen dicken Schmatzer!

Obwohl das Paar die Fotografen bemerkte, störte es sich dieses Mal offenbar nicht an ihnen. In der Vergangenheit war Kat nicht immer so gelassen geblieben: Nachdem es 2014 in dem Tattoo-Shop der 37-Jährigen gebrannt hatte, wurde sie von Paparazzi belagert. Daraufhin rastete das Tattoo-Model aus und brüllte: "Habt ein bisschen Respekt!"

Backgrid / ActionPress Kat Von D und Leafar Seyer im Januar 2020 in Los Angeles

