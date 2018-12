Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro sind total verliebt! Das TV-Sternchen und der Bodybuilder lernten sich bei Adam sucht Eva völlig hüllenlos kennen. In intensiven Gesprächen fanden die beiden immer mehr Gemeinsamkeiten. Sie verliebten sich, gingen gemeinsam aus der Kuppelshow und sind auch jetzt immer noch ein glückliches Paar! Nun wollen die Turteltauben ihrer Liebe die Krone aufsetzen: Sie können sich sogar eine gemeinsame Familie vorstellen!

Das offenbarten die beiden jetzt im RTL-Interview. Bei seiner Angebeteten wird offenbar auch der Muskelmann zum Romantiker. Ganz verliebt gestand er im Interview seine geheimsten Wünsche: "Ich kann mir schon vorstellen, dass wir mal heiraten und Kinder machen. Wird auch langsam Zeit." Auch Gina-Lisa scheint der Gedanke an gemeinsamen Nachwuchs zu gefallen. "Ja, es ist schön so was mal zu hören", meinte sie begeistert.

Seine Zuneigung zu Gina hat Antonino auch schon mit einem ganz besonderen Liebestattoo unter Beweis gestellt: Er hat sich den Namen seiner Liebsten auf den Mittelfinger stechen lassen. Die Ex-GNTM-Kandidatin ist von dieser Geste nach wie vor völlig überwältigt. "Fand ich aber schön, weil ich auch gar nicht gesagt hab, dass er das machen soll. Das hat er von sich aus gemacht!", freute sich die Blondine.

