Was kann diese Frau eigentlich nicht? Taylor Swift (28) war bislang bereits für 31 Grammys nominiert und räumte zehn davon ab. Mit ihren Platin-Platten könnte sie locker ihr Wohnzimmer tapezieren und ihre CD "Reputation" verkaufte sich rund 4,5 Millionen Mal – natürlich war die Tour dazu ein Mega-Erfolg. Kein Wunder, dass Gast-Stars wie Jennifer Lopez (49), Camila Cabello (21) oder Charli XCX (26) gerne mit ihr die Bühne teilten und die Fans zum Ausflippen brachten. Jetzt hat TayTay ihren Einfluss erneut unter Beweis gestellt – als einflussreichste Twitter-Userin der Welt!

Klar, die 28-Jährige rockt auch die Social-Media-Kanäle. Insgesamt 83,1 Millionen Follower hat sie auf Twitter, und die haben ihr gerade zum Titel "einflussreichster weiblicher Promi 2018" verholfen. Doch der Hammer kommt erst: Die Sängerin hat das mit gerade mal 13 Tweets im gesamten Jahr geschafft. Die Analysten von Brandwatch haben herausgefunden, welche Promi-Tweets die meisten Reaktionen auslösen. Gemma Joyce, Datenspezialistin der Agentur, erklärt: "Wir messen, wie viel Einfluss ein Account über einen bestimmten Zeitraum generiert. Viele Follower, Retweets und Antworten sind dabei natürlich hilfreich." Zum Glück für Taylor, denn laut Brandwatch reagieren rund 98 Prozent ihrer Fans auf jeden ihrer Tweets.

Dabei ist die Sängerin noch nicht mal top, was die Anzahl ihrer Follower angeht. Im Einfluss-Ranking liegt Ex-Rivalin Katy Perry (34) mit unglaublichen 107 Millionen Followern nämlich hinter TayTay auf Platz 2, gefolgt von Reality-Queen Kim Kardashian (38). Bei den Männern hat in Sachen Einfluss übrigens One Direction-Sänger Liam Payne (25) die Nase vorn.

Christopher Polk/Getty Images for TAS Camila Cabello, Taylor Swift und Charli XCX vor ihrem Konzert in Glendale

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Getty Images Liam Payne bei den MTV Video Music Awards 2018

