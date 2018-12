Wo verbringen denn William (36) und seine Kate (36) nun wirklich das Fest der Liebe? Gerade noch machten Schlagzeilen die Runde, der Prinz und die Herzogin von Cambridge entflöhen dieses Jahr der royalen Tradition, Weihnachten mit der Queen (92) auf Schloss Sandringham in Norfolk zu feiern. Stattdessen wollten es sich die Eltern von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis mit ihren Kids bei den Middletons gemütlich machen. Doch dieser Plan scheint längst wieder verworfen: Für William, Kate und ihre drei Lieblinge geht es an den Festtagen nun doch auf den Landsitz der Queen!

"Die Berichterstattung bezüglich Weihnachten ist falsch! Alle werden dieses Jahr in Norfolk sein", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Das Zusammenkommen der königlichen Familie am ersten Weihnachtsfeiertag sei von großer Bedeutung – nicht zuletzt, weil zwischen Kate und ihrer Schwägerin Meghan (37) eisige Stimmung herrsche. Grund für die miese Stimmung sei, dass Meghan zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Um jedoch ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die Lage nicht noch mehr zu verschärfen, nehmen Will, Kate und ihre Kinder angeblich doch auch am Festtagsschmaus bei der Queen teil.

Gemäß der adeligen Tradition werden sich die Royals am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages – in England bekannt als "Christmas Day" – um 09:00 vor dem Schloss versammeln. Von dort aus geht es für Kate, Meghan und Co. dann zur St.-Mary-Magdalene-Kirche, wo nach der privaten Messe für die Königsfamilie ein öffentlicher Weihnachtsgottesdienst stattfinden wird.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de