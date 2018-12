Keine guten Nachrichten für das sonst so medienscheue Topmodel! Claudia Schiffer (48) hat tierischen Ärger. Die Laufstegschönheit, die meistens darum bemüht ist, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und stattdessen lieber durch ihre Jobs im Rampenlicht steht, gerät nun ins Fadenkreuz von Polizei und Tierschützern. Der Grund: Ihr Schäferhund soll im britischen Northamptonshire, außerhalb von Schiffers Farm, ein anderes Tier gerissen haben.

Laut der britischen Zeitung The Sun trug sich der Vorfall angeblich am 14. November zu. "Oscar“, so der Name des Hundes, soll an dem Tag auf mehrere Schafe losgegangen sein und einem in den Nacken gebissen haben. Das Tier, das zudem trächtig war, wurde durch den Biss offenbar tödlich verletzt und musste eingeschläfert werden. Für die zwei anderen verletzten Tiere rechne der Besitzer nun mit Arztkosten in Höhe von bis zu 3800 Euro. Claudia und ihr Ehemann, der Filmproduzent Matthew Vaughn (47), sollen angeblich beschämt sein wegen des Vorfalls. "Sie wollen nicht als schlechte Hundebesitzer gesehen werden", so ein Nachbar. Das Topmodel befürchte nun außerdem, dass ihr Hund eingeschläfert werden muss.

Claudia und Matthew sind bereits seit 2002 glücklich miteinander verheiratet. Vor zwei Jahren sorgte die 48-Jährige mit einem Baum-Streit, den sie mit einem Nachbarn führte, für negative Schlagzeilen. Wegen zwei gefällter Bäume musste sie sich damals vor Gericht verantworten.

